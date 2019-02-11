Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Öldüren Zanlı, Elinde Tüfekle Sokaklarda Dolaşmış

Arkadaşını Öldüren Zanlı, Elinde Tüfekle Sokaklarda Dolaşmış

2 gün önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arasında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşı Serkan Kınalı'yı(34), pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Aytekin Paşa'nın(40) olaydan önce elinde av tüfeğiyle birlikte sokaklarda dolaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşını Öldüren Zanlı, Elinde Tüfekle Sokaklarda Dolaşmış, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arasında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşı Serkan Kınalı'yı(34), pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Aytekin Paşa'nın(40) olaydan önce elinde av tüfeğiyle birlikte sokaklarda dolaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Malkara'da eğlence mekanı işleten Aytekin Paşa, geçen perşembe akşamı Hacıevhat Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Serkan Kınalı'yı pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Paşa, Malkara polisi tarafından saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Paşa, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık ve mahkemede de susma hakkını kullanarak ifade vermedi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

ELİNDE TÜFEKLE GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet zanlısı Aytekin Paşa'nın cinayetten yaklaşık 2,5 saat önce Paşa Sokak üzerindeki evinden saat 18.14 sıralarında aldığı 

pompalı tüfekle yürüdüğü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sokaklarda elinde cinayette kullandığı tüfekle yürürken, gören vatandaşların yanından gelip geçtiği de görülen Paşa'nın bu sırada öldürdüğü Serkan Kınalı'yı aradığı öğrenildi. Paşa'nın elinde tüfekle aradığı Kınalı'yı Mutlu Sokak üzerinde saat 20.45 sıralarında bulup, tüfekle başına ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Serkan, Kınalı, Güncel
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