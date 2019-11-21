Son Dakika Haberleri: Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Niğde'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Niğde'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) bıçakla öldürüp, Emine K. (23), Adem Y. (41), Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaraladıktan sonra kaçan yan M.Ş'nin (38),

Olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından ikna edilerek yakalandı.

Mehmet Ş'nin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:13 Kaynak: AA
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