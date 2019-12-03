Arkadaşını öldürüp düğüne giden sanığa 25 yıl hapis

Konya'nın Karatay ilçesinde arkadaşını öldürdükten sonra düğüne gittiğini itiraf eden tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Balci, öldürülen Alparslan Alıç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Balci, savunmasında Alparslan Alıç'ı isteyerek öldürmediğini öne sürdü.

Tahliyesini talep eden sanık Balci, "Olay istemeyerek oldu. Maktulün elinde bıçak vardı. Bıçağı boynuma dayadı, yüzüme tükürdü. Bırakması için yalvardım ama kendimi başka türlü kurtaramadım." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan, olay sırasında müvekkilinin kendisini savunduğunu ileri sürerek, Balci'nin tahliyesini talep etti.

Tanık Mehmet A, maktul ve sanığın olaydan 20 gün önce tartıştıklarını, maktulün sanığa bıçak çektiğini söyledi.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanığın yargılama aşamasında yaptığı savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, "Sanığın, maktulü öldürme kararlılığını suç aleti tüfeği olay yerine önceden getirerek gösterdiği, maktulün bulunduğu odanın kapısını asma kilitle kilitlemek için önceden kilit ve anahtar temin etmesinin kurgu dahilinde hareket ettiğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi.

İddia makamı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), ilgili maddesi gereğince "tasarlayarak öldürme" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Kahraman Balci'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 25 yıla indirdi.

Olay

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim 2018'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti. Parmak izinden, cesedin Alparslan Alıç'a (43) ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Alıç'ın arkadaşı Kahraman Balci (47), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık, ilk duruşmada yaptığı savunmada "Alparslan ile aramızda boğuşma yaşandı. Maktul ile boğuşma sırasında tüfek patladı. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Korkudan aynı yere tekrar gidemedim. Bir arkadaşımla düğüne gittim. Tekrar olay yerine döndüğümde Alparslan'ın öldüğünü gördüm." ifadelerini kullanmıştı.