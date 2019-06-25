Son Dakika Haberleri: Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası, System.String[]


AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.
Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:37 Kaynak: DHA
Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:48:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]