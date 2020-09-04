Arkadaşını oto yıkamacıda tazyikli su ve köpükle yıkadı - Son Dakika

ANKARA'da akaryakıt istasyonuna ait oto yıkama bölümünde tazyikli su ve köpükle yıkanan genç, cep telefonu ile görüntülendi.

İlginç olay, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçe Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yıkamak için akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne park etti. Araçtan inen sürücü, otomobilden önce yanındaki arkadaşını yıkadı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde sürücü, araçları yıkamada kullanılan tazyikli suyu üzerinde şort ve tişört bulunan arkadaşına tutup, fırça ve köpükle baştan aşağıya yıkadı. Sürücü ve arkadaşı, daha sonra otomobili de yıkayıp, ayrıldı. Oto yıkamacıda baştan aşağıya soğuk tazyikli suyla yıkanan kişinin, bunaltıcı sıcak nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğu ileri sürüldü.Başkent'te bugün 37 derece olarak ölçülen sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, sıcak nedeniyle boş kaldı. Dışarıya çıkanlar ise park ve bahçelerde gölgelik alanları tercih ederek sıcaktan korunmaya çalıştı.