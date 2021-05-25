Arkadaşını parkta bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, parkta birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Salih Can Çetin'i (22) bıçaklayarak, öldüren Deniz Ö. (25), mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece, Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında, iddiaya göre, parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., yanındaki bıçağı Çetin'in göğsüne sapladı. Çetin, kanlar içinde yere yığılırken, Deniz Ö. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Deniz Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Deniz Ö., polisteki ifadesinde, birlikte içki içtiklerini ve tartışma sırasında kendisini kaybettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.