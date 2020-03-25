Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı - Son Dakika

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

6 saat önce

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.

Olay, 23 Mart saat 20.00 sıralarında Sanayi Sitesinde bulunan oto tamirci dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. ve Büşra A. isimli 3 arkadaş aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. olay yerine geldiği otomobilin içinde bulunan pompalı tüfeği alarak Kürşat Y.'ye 2 el ateş etti. Kafasından ve boyun bölgesinden yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde yere yığılırken Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kürşat Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Köy yolundaki inşaata düzenlenen operasyonla yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahısların kaçtığı otomobili Paşacık Mahallesi Makas Kavşağında terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyerek takip başlatan polis şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Aksaray merkeze bağlı Gücünkaya Köy Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta olduğunu belirleyen polis ekipleri gece gerçekleştirdikleri operasyonla Büşra A., Gökhan Ç. ve İsmail G. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında maskelerle Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]