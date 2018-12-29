Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı

Arkadaşını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı

33 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde pompalı tüfekle arkadaşını vuran şahıs kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde pompalı tüfekle arkadaşını vuran şahıs kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiden bir husumet olan Utku G.'nin çalıştığı dükkana 67 YC 944 plakalı araçla gelen 27 yaşındaki Oktay E., 25 yaşındaki Mutlu E. ve 22 yaşındaki Ozan D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Oktay E. yanında getirdiği pompalı tüfekle Utku G.'ye ateş ederek yüzünden ve boynundan yaraladı. Utku G. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Oktay E, Mutlu E. ve Ozan D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesine sevk edilen 3 kişi Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Oktay E, kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mutlu E. ve Ozan D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:32 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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