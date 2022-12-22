Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş

22.12.2022 12:25
Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş

BATMAN'da dün tartıştığı Hayrettin Kaya'yı (39) tabancayla ateş ederek öldüren, M.B.'yi de (28) yaralayan B.R., sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BATMAN'da dün tartıştığı Hayrettin Kaya'yı (39) tabancayla ateş ederek öldüren, M.B.'yi de (28) yaralayan B.R., sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın B.R.'nin rahatsız ettiği kadının şikayeti üzerine Hayrettin Kaya ve M.B.'nin kadın lehine şahitlik yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akyürek Mahallesi'nde belediye ek hizmet binası önünde meydana geldi. B.R., tartıştığı Hayrettin Kaya ve M.B.'ye yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Saldırıda Hayrettin Kaya ve M.B. yere yığılırken, B.R. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gece saatlerinde Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla B.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.R.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'ALEYHİME NASIL ŞAHİTLİK YAPARSINIZ' Belediyede çalışan B.R.'nin aynı kurumda çalıştığı bir kadını rahatsız ettiği, kadının polise şikayette bulunduğu ve Hayrettin Kaya ile M.B.'nin kadının lehine şahitlik yaptığı belirtilerek, bunu duyan B.R.'nin "Benim aleyhime nasıl şahitlik yaparsınız?" diyerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan personeli rehin alan zanlı tutuklandı Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan personeli rehin alan zanlı tutuklandı Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2) Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Hayrettin Kaya, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Efsane futbolcu Pele'den futbol dünyasını üzen haber
12:02 Fenerbahçe taraftarının sevgilisine şaşırtan talip! Ocak'ta teklif sunacaklar
11:56 Cömert kayınpederin, 3 damadına hediye ettiği kutunun içindeki ürünlerin fiyatı şaşkınlık yarattı
11:53 İstanbul'da asılan Kılıçdaroğlu afişleri "adaylık" dedikodularını güçlendirdi: Ey Dünya sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz
11:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklıyor
11:46 Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
11:24 Yüzyılın anlaşmasında sona gelindi! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı her an açıklanabilir
11:21 Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi
11:16 2023 yılının asgari ücret rakamı bugün saat kaçta açıklanacak? İşte kulislerde konuşulan o iddia...
10:49 Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,67 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 12:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Arkadaşını, rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement