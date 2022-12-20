Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi! Müebbet hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi! Müebbet hapis aldı

20.12.2022 19:02

Kocaeli Gölcük'te arkadaşının evinde sırtından vurulan Tufan Korkmaz'ın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Erman Korucuoğlu, karar duruşmasında, "Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı" dedi. Korucuoğlu'na müebbet hapis verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen olayda, arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olay anında evde olan Erman Korucuoğlu ile Dursun Hakan A., gözaltına alınıp, tutuklandı. Dursun Hakan A., önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erman Korucuoğlu, tutuksuz sanık Dursun Hakan A., Tufan Korkmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"O EVE DE O SİLAHA DA LANET OLSUN"

Savunmasında cinayeti para için işlediği yönündeki iddiaların yalan olduğunu öne süren Erman Korucuoğlu, "Tufan'ı bilerek öldürmedim. Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı. O eve de o silaha da lanet olsun. Tahliyemi istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Erman Korucuoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Dursun Hakan A. ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Beton direkler arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Beton direkler arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Kocaeli'de yuvarlanan beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü Kocaeli'de yuvarlanan beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi! Müebbet hapis aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:09 TÜRK-İŞ'in talebi sonrası fikrini değiştiren uzmanlardan yeni asgari ücret tahmini geldi
17:39 Cinsel içerikli film setini basan polis ekiplerini şaşırtan düzenek!
17:28 Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi! Müebbet hapis aldı
17:25 Eşini evde ölü bulan adam için ağırlaştırılmış müebbet talebi! 21 ay sonra 112 ses kaydı ortaya çıktı
17:25 Pakistan'da 2 gündür süren rehine krizi sona erdi! Onlarca ölü ve yaralı var
17:18 Asgari ücret pazarlığında uzlaşı sağlanamadı! Nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi
17:03 Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı
16:55 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekti
16:50 TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sonrası talep edilen rakamı açıkladı
16:29 Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 19:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi! Müebbet hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement