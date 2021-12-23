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Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim - Son Dakika

Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim

23.12.2021 21:34

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı sırada DJ arkadaşını tabancayla vurarak öldüren ve şakalaşırken olduğunu iddia eden sanık, "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim. Dosyada rapor olmasına rağmen ben yine olanları anlattım. Yeniden temin edilen rapor benim söylediklerimi doğruladı. Olay kaza ile meydana gelmiştir" ifadesini verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 21 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, İbrahim Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ'lik yapan arkadaşı Levent Bat'ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞAKALAŞIRKEN YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö'nün, emniyette verdiği ifadesinde Bat'ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

"HERKES BİR ŞEY KAYBETTİ, BEN DE ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan İbrahim Ö'nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı. Doğrularını anlattığını söyleyen İbrahim Ö., "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim. Dosyada rapor olmasına rağmen ben yine olanları anlattım. Yeniden temin edilen rapor benim söylediklerimi doğruladı. Olay kaza ile meydana gelmiştir" dedi.

20 İLA 25 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İbrahim Ö'nün 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, İbrahim Ö'nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim
Levent Bat
Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim

21 Haziran, Dumlupınar, Levent Bat, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşını silahla öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim - Son Dakika
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