Son Dakika Haberleri: Arkadaşını silahla vurarak öldürdü
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Arkadaşını silahla vurarak öldürdü

2 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Arkadaşını silahla vurarak öldürdü, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.


Olay, Kocaali ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), yanına gelen arkadaşı T.K. (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., Hakan Özdemir'e yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla ateş etti. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında Özdemir'in cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Arkadaşını öldüren T.K., silahıyla jandarmaya teslim oldu.


Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Hakan Özdemir, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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