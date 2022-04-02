Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı - Son Dakika
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Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı

02.04.2022 12:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak ağır yaralayan M.A. adlı kişi, yaralı arkadaşını hastaneye bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Şüphelinin olay sonrası "Herkes bir bedel ödemiş ben veresiye yazdırdım" diye paylaşım yaptığı görüldü.

İddiaya göre, M.A. kendisine ait otomobilin içinde arkadaşı H.B (37) ile tartışma yaşadı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. silahla ateş açarak H.B.'yi yaraladı. Yaralı arkadaşını arabasıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götüren M.A. daha sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan H.B.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili araç üzerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

"HERKES BEDEL ÖDEMİŞ BEN VERESİYE YAZDIRDIM"

Öte yandan, şüpheli M.A.'nın olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Herkes bir bedel ödemiş ben veresiye yazdırdım. Herkes haddini bilecek" şeklinde paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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Devlet Hastanesi, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da 'veresiye bedel ödedim' diye paylaşım yaptı - Son Dakika


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12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
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SON DAKİKA: Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı - Son Dakika
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