Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü - Son Dakika

Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

6 saat önce

Samsun'da yaklaşık 2 ay önce sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan 3 çocuk babası bir kişi cezaevinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü, System.String[]

Samsun'da yaklaşık 2 ay önce sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan 3 çocuk babası bir kişi cezaevinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Duran Aydemir (41) kadın arkadaşı G.A.'yı (39) sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Duran Aydemir olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, "Kaymakamlığın arka sokağından bir kadını vurdum" diyerek polise teslim oldu. Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.A., kadın arkadaşının yanında bulunan 4 kişi ile bir araçla gelip kendisine saldırdığını ve kadının kendisini itince bacağına doğru ateş açtığını ileri sürdü. Duran Aydemir 16 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Duran Aydemir Salı günü cezaevinden tahliye oldu. Duran Aydemir silahlı yaraladığı kadının akrabası olduğu ileri sürülen amcasının oğlu C.A. tarafından Ayvacık ilçesindeki bir iş yerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kasap olan amcasının oğlu C.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Duran Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duran Aydemir'in cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. C.A.ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:59 Kaynak: İHA

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