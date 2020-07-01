Arkadaşını testereyle kesen sanığa müebbet - Son Dakika

Arkadaşını testereyle kesen sanığa müebbet

SAMSUN'da, temizlik işçilerinin, konteyneri çöp toplama kamyonuna boşaltırken bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili tutuklu yargılanan Rabah Hasan Sallama (36), 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN'da, temizlik işçilerinin, konteyneri çöp toplama kamyonuna boşaltırken bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili tutuklu yargılanan Rabah Hasan Sallama (36), 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Ocak'ta, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan araştırmada ceset parçalarının Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara (59) olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen 5'i kadın, 12 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
POLİSİN DİKKATİ CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Şüphelilere ait adreslerde arama yapan cinayet bürosu ekipleri, Rabah Hasan Sallama'nın evinde yakılmaya çalışılmış çok sayıda evrak, pasaport ve cüzdan da ele geçirdi. Sorguya alınan Rabah Hasan Sallama, cinayeti kabul etti. Yapılan kapsamlı incelemede Sallama'nın ve Al Zabara'nın olaydan iki gün önce tanışıp arkadaş olduğu ortaya çıktı. Al Zabara'yı Fatih Mahallesi'ndeki evine davet eden Sallama'nın, bankada bulunan 200 bin lirasını almak için kafasına sert bir cisimle vurduğu, daha sonra evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri, bankada bulunan paranın belirli kısmının ATM'den çekildiğini de tespit etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hazırlanan iddianame kapsamına Rabah Hasan Sallama hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, cinayet sanığı Sallama'ya müebbet hapis cezası verdi.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını testereyle kesen sanığa müebbet - Son Dakika

Son Dakika

19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:10
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşını testereyle kesen sanığa müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]