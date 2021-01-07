Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı - Son Dakika

Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

07.01.2021 20:59
Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı, System.String[]

Bilecik'te bir kişi tartıştığı arkadaşının tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı.

Bilecik'te bir kişi tartıştığı arkadaşının tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı.

İddialara göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Cengiz Topel İlköğretim okulu önünde Mehmet A.(25) ile Enes T. (27 )arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. tüfek ile arkadaşını vurarak aracına binerek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Enes T. kendi imkanları ile yaklaşık 500 metre ileride bulunan Gölpazarı Devlet Hastaneye gitti. Yaralanan Enes T. Gölpazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet hastanesine sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahıs için Bilecik ve çevre illerde geniş çaplı arama başlattı. - BİLECİK

Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı
Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı - Son Dakika


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