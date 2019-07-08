Arkadaşını vurdu, polisi arayarak teslim oldu
1 saat önce
Ümraniye'de bir müteahhit, tartıştığı avukat arkadaşını silahla ağır yaraladı ardından polisi arayarak teslim oldu.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
'de bir müteahhit, tartıştığı avukat arkadaşını silahla ağır yaraladı ardından polisi arayarak teslim oldu.
Olay saat 18.30 sıralarında Ümraniye Derya Sokak'ta bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit S.K. ile arkadaşı avukat Hüsseyin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., Hüsseyin Y.'yi göğsünden silahla vurdu, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Hüsseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Hüsseyin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı