Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

31.03.2022 21:08

- Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

- Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre cinayet; Tokat'ın Niksar Fatih mahallesinde bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşını vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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