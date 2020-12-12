Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı - Son Dakika

Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı

12.12.2020 23:26

Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurmak istediği sırada kendini yaralayan bir kişi tedavi altına alındı.

Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurmak istediği sırada kendini yaralayan bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriye Mahallesi Müderris sokaktaki bir işyerinde, Muhammet Ş.ile Arkadaşı Galip K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Ş., tüfekle Galip K.'ya vurmak istedi. Fakat silahın ani ateş alması sonucu kendi bacağından yaralandı.

Yakınları tarafından bulunan ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı

Cumhuriyet Mahallesi, Av Tüfeği, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı - Son Dakika


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