Arkadaşını vurarak tutuklanan şüpheliden akılalmaz sözler: Bu iş burada bitmedi - Son Dakika
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Arkadaşını vurarak tutuklanan şüpheliden akılalmaz sözler: Bu iş burada bitmedi

29.03.2023 16:31
Arkadaşını vurarak tutuklanan şüpheliden akılalmaz sözler: Bu iş burada bitmedi

Samsun'da tartıştığı arkadaşı M.K.'yi tabancayla dizinden yaralayan M.G. tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürüldüğü esnada gazetecilere, "Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi" şeklinde konuştu.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre M.K. ve M.G. isimli 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G. belinden tabancasını çıkarıp M.K.'yi dizinden yaraladı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K. ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli M.G. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"BU İŞ NURADA BİTMEDİ"

Şüpheli, cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi" dedi.

Kaynak: DHA
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İlkadım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını vurarak tutuklanan şüpheliden akılalmaz sözler: Bu iş burada bitmedi - Son Dakika
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