Son Dakika Haberleri: Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası

2 saat önce

KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı İlker Güler'i (22), bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı İlker Güler'i (22), bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Geçen 30 Nisan'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Coşkun ile İlker Güler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Coşkun, arkadaşı İlker Güler'i kasığından bıçakladı. Yaralanan Güler, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Coşkun, mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Coşkun, olayın sinirle yaşandığını söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanık Coşkun'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesini kararlaştırdı.


İlker Güler, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:45 Kaynak: DHA
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