Arkadaşını yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Arkadaşını yaralayan zanlı yakalandı

6 saat önce

Tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Arkadaşını yaralayan zanlı yakalandı, System.String[]

Tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Yılbaşı gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde alkol alan İnan C. ile Ahmet K. ve Mehmet Ali K. arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Ahmet K. yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile İnan C.'yi yaraladı.


Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ahmet K. (25) ile olay yerinde bulunduğu belirlenen Mehmet Ali K. (30) isimli şahıslar, 4 Ocak günü olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerden Mehmet Ali K. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ahmet K. ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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