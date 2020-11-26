Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye çıkan kuponunu çalan kadına hapis cezası - Son Dakika

Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye çıkan kuponunu çalan kadına hapis cezası

26.11.2020 13:31
Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye çıkan kuponunu çalan kadına hapis cezası, System.String[]

Üsküdar'da arkadaşının sayısal loto kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar'da arkadaşının sayısal loto kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Murat Sayın ile sanıklar Mehtap Baysal ve Fatih Yolcu katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki Sayın'ın avukatı Naim Karakaya, "Müvekkilim bileti aldıktan sonra aynı ortamda bulunan sanık Mehtap Baysal el çabukluğu ile bileti almıştır. Bundan sonraki süreçte de biletin kendi uhdesinde olduğunu inkar etmiştir. Menfaat sağlamak amaçlı diğer sanık Fatih Yolcu üzerinden bileti tahsil etmiştir. Fatih Yolcu hukuksuz bir şekilde ele geçirildiğini bildiği bileti Milli Piyango İdaresine giderek tahsil etmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Diğer müşteki avukatı Feray Köksal da müvekkilinin 10 adet kupon üzerinden oynadığı biletlerden birine ikramiye çıktığını anlatarak, "Sanık Mehtap Baysal müvekkilim ile birlikte bulundukları anda el çabukluğu ile isabet eden bileti tespit edip almıştır. Müvekkilim biletine ikramiye isabet ettiğini sonradan öğrenmiştir. Sanık Mehtap Baysal görüşmelerinde biletin kendisinde olduğunu inkar etmiştir." diye konuştu.

Sanık Mehtap Baysal'ın avukatı Erkin Çınar ise müvekkilinin üzerine atılı suçun şüphe boyutunda olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehtap Baysal'ın "gece vakti hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, diğer sanık Fatih Yolcu'nun ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatine karar verdi.

Davanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki Murat Sayın'ın avukatlarından Batuhan Oğuz ise sanık Mehtap Baysal hakkında üst sınırdan ceza verildiğini belirterek, "Geç de olsa adaletin kısmen tecelli ettiğini düşünüyoruz. Biz aynı zamanda hukuk davası da açtık. Bilet bedeli ve elde edilen faiz geliri kadar. Mahkemenin bu noktada verdiği mahkumiyet kararı bizim açımızdan sevindirici. Çünkü biletin müvekkilimize ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim hukuk davamızda çok önemli bir delil olarak yer alacaktır." diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat Sayın'ın Belçika'da yaşadığı, Mehtap Baysal ile internetten tanışarak arkadaş oldukları, İstanbul'a geldiğinde de görüştükleri anlatılmıştı.

İddianamede Sayın'ın, 8 Mart 2019'da Gebze'deki bir sayısal loto bayisinden 10 adet seri kupon aldığını ve bir zarfa koyduğunu, 2 gün sonra da Mehtap Baysal ile görüştüğünü, araç içerisinde sohbet ettikleri sırada sanığın aracının torpido gözünde bulunan sayısal loto kuponlarına bakma bahanesiyle 13 milyon isabet eden kuponu çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Milli Piyango Genel Müdürlüğünün verdiği cevabi yazıya yer verilen iddianamede, 9 Mart 2019 tarihli loto çekilişinde büyük ikramiyenin Kocaeli Gebze'den sen seç yöntemiyle art arda oynandığı, söz konusu 10 adet biletin de bunların içinde olduğu, biletlerin sistemden alınan dökümlerinin de gönderildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Mehtap Baysal'ın "hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla, ikramiyeyi çekerek hesabına yatırdığı iddia edilen diğer sanık Fatih Yolcu'nun da "hırsızlığa yardım etme" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Hırsızlık, Üsküdar, Fatih, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arkadaşının 13 milyon lira ikramiye çıkan kuponunu çalan kadına hapis cezası - Son Dakika


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