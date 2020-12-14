Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı - Son Dakika

Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı

14.12.2020 10:03
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı, System.String[]

Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldıADANA'da evli iki çocuk babası B.Ç. (30), iki çocuk annesi arkadaşı N.Y. (44)?nin kocasından kalan evi satarak aldığı 77 Cumhuriyet altınını, yerine sahtelerini koyarak çaldığı şüphesiyle yakalandı.

Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı

ADANA'da evli iki çocuk babası B.Ç. (30), iki çocuk annesi arkadaşı N.Y. (44)?nin kocasından kalan evi satarak aldığı 77 Cumhuriyet altınını, yerine sahtelerini koyarak çaldığı şüphesiyle yakalandı. Çaldığı altınları bozarak karısına araba, kendisine de son model cep telefonu aldığı iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Olay, 7 Aralık günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi vefat eden ve iki kız çocuğuyla yaşayan N.Y., ölen eşinden kalan evi 240 bin liraya sattı. N.Y. daha sonra bu paranın neredeyse tamamını altına yatırmaya karar verdi. Kuyumcuya giderek 77 Cumhuriyet altını alan kadın, bu altınları yatak odasına sakladı. Bir süre sonra paraya sıkışan N.Y. altınları sakladığı yerden çıkararak aldığı kuyumcuya götürüp bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Talihsiz kadın ise altınları kendisinden aldığını ve bunun nasıl olabileceğini sordu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra altınlara incelemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerinin ardından 77 Cumhuriyet altının da sahte olduğu belirlendi.'İŞSİZ OLMASINA RAĞMEN YENİ ARABA VE CEP TELEFONU ALMIŞ?

Konuyla ilgili soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucu söz konusu altınları N.Y.?nin arkadaşı B.Ç.?nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine 12 Aralık günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı. B.Ç.?nin sık sık N.Y.?nin evine gittiği ve işsiz olmasına rağmen yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığını öğrenildi. Arkadaşı B.Ç.?nin ara sıra evine geldiğini ve altınlarının yerini ona geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç.?den şikayetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç.?nin daha önce de dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Cumhuriyet, Seyhan, Aralık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti         
10:04
Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi         
09:31
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var         
07:52
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:39:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip karısına araba aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei