Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

12.03.2022 23:07

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATV'yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATV'yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti. Ölen sürücünün 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkiinde meydana geldi. Semih D. arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber'den (24) yardım istedi. Murat Haber kendi aracı olan ATV'ye, arızalanan ATV'yi halat ile bağlayıp arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV'nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü. Murat Haber, araç üzerinden kanala düşerek başını çarptı. Kazayı görenler durumu 112, jandarma ve Polis Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Yoğun kara rağmen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Murat Haber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ay sonra evlenecekti

Murat Haber'in 2 ay sonra evleneceği öğrenilirken, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Semih D. gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

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Tragger, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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