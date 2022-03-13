Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2) - Son Dakika
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Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2)

13.03.2022 18:48

2 AY SONRA EVLENECEKTİ, TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için bağladığı halatın kendi ATV'sinin tekerleğine dolanması sonucu yol kenarındaki kanala düşerek hayatını kaybeden Murat Haber, toprağa verildi.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için bağladığı halatın kendi ATV'sinin tekerleğine dolanması sonucu yol  kenarındaki kanala düşerek hayatını kaybeden Murat Haber, toprağa verildi. Babasının mobilya atölyesinde çalışan ve 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Haber'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Murat Haber, ilçedeki Suyolu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mahmudiye Mezarlığında defnedildi.


Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2)
Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2)
Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2)
YORUMLAR
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İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2) - Son Dakika
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