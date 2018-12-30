Son Dakika Haberleri: Arkadaşının Babasını Tüfekle Vurdu

Arkadaşının Babasını Tüfekle Vurdu

41 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan arkadaşının babasını tüfekle vurarak öldürdü.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan arkadaşının babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi 32. Sokak'ta meydana gelen olayda B.K., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen arkadaşının babası Mustafa Gülenç'in evine gitti. B.K., yanında getirdiği tüfekle Gülenç'e ateş etti. Yaralanan Gülenç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şüpheli B.K., olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Mustafa Gülenç'in oğlu M.G. ile B.K'nın yaklaşık 3 yıl önce motosiklet kazası geçirdiği, baba Mustafa Gülenç'in şüpheli hakkında tazminat davası açtığı ve daha sonra davayı geri çektiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:38 Kaynak: İHA

İzmir, Çiğli, 3. Sayfa
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