Arkadaşının Babasını Tüfekle Vurdu

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan arkadaşının babasını tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesi Sasalı
Mahallesi 32. Sokak'ta meydana gelen olayda B.K., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen arkadaşının babası Mustafa Gülenç'in evine gitti. B.K., yanında getirdiği tüfekle Gülenç'e ateş etti. Yaralanan Gülenç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şüpheli B.K., olayın ardından jandarmaya teslim oldu.
Mustafa Gülenç'in oğlu M.G. ile B.K'nın yaklaşık 3 yıl önce motosiklet kazası geçirdiği, baba Mustafa Gülenç'in şüpheli hakkında tazminat davası açtığı ve daha sonra davayı geri çektiği öğrenildi. - İZMİR