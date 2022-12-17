Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş - Son Dakika
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Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş

17.12.2022 15:38
Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş

Ankara'da Murat Ö. adlı şahıs, çocukluk arkadaşı olan Ömer Cansın Tuncer'i bıçaklayarak öldürmüştü. Yaşanan cinayete dair edinilen bilgilere göre Tuncer, saldırgan arkadaşı Murat Ö.'nün eğlence mekanından getirdiği kadına "Abi zaten evlisin, ben buna yenge demem" demesi üzerine bıçaklanarak yaşamını kaybetmiş.

Önceki gece saat 04.00 sıralarında Keçiören Yayla Mahallesi Sancaktepe Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda; Ömer Cansın Tuncer (26), Murat Ö. (28) ve diğer iki arkadaşı birlikte alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde Murat Ö., eğlence mekanında tanıştığı bir kadını arkadaşlarının yanına getirerek, "Bu kadın sizin yengeniz" dedi. Tuncer'in duruma itiraz edip, Murat Ö.'ye evli ve çocuklarının olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

KAFASINDA ŞİŞE KIRDI

Masada duran içki şişesini Tuncer'in kafasında kıran Murat Ö., bununla da yetinmeyip arkadaşını kolundan iki kez bıçakladı. Kavganın evdeki diğer kişilerin araya girip yatıştırılması üzerine Tuncer, evden ayrılarak başka bir yere gitti.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, BIÇAKLADI

Olayın ardından Murat Ö., arkadaşını arayarak barışmak istediğini ve yanına gelmesini söyledi. Tekrar bir araya gelen ikili arasında tekrar tartışma çıkması üzerine Murat Ö., Tuncer'i bu kez de karnından bıçakladı. Apartman koridorunda bıçaklanan genci gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Arkadaşını 'Ben buna yenge demem' sözü üzerine bıçaklayarak öldürmüş
Zanlı Murat Ö.

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

Ağır yaralı Ömer Cansın Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tuncer hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilirken, saldırgan Murat Ö. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"OĞLUM 'ABİ ZATEN YENGEMİZ VAR, KABUL ETMİYORUZ' DEMİŞ"

Öldürülen gencin acılı annesi Selma Çoşkun, evladının genç yaşta hayatını kaybettiği söyleyerek, "Oğlumu ısrarla yanlarına çağırmışlar. Saldırgan zaten hap kullanıyormuş, sarhoşmuş. Oğluma, 'Pavyonda çalışan bir kadın var onu alıp gelelim' demiş. Kadını alıp gelmişler. İçeride oğluma, 'Bu sizin yengeniz olur' demiş. Daha önce de iki kez evlenmiş. Oğlum da, 'Abi zaten evlisin, bir tane yengemiz var. Kabul etmiyoruz' demiş. Ondan sonra oğlumun kafasında içki şişesi kırmış. Oğlumun üzeri içki olmuş. Sonra da arbede olmuş, oğlumun kolunu kesmiş. Sonra tekrar tartışmışlar. Saldırgan içerden iki tane ekmek bıçağı almış. Kasık kısmından bıçaklamış oğlumu. Oğlum orada bayılmış. Ambulans geç gelmiş. Çocuğum kan kaybından ölmüş" dedi.

Arkadaşını 'Ben buna yenge demem' sözü üzerine bıçaklayarak öldürmüş
Ömer Cansın Tuncer

"GİTTİĞİMİZDE ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ"

Olayda suçu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Çoşkun, "Benim oğlum daha 26 yaşındaydı. Oradaki 4 erkek oğlumu kurtaramamış. İlk duyduğumda yoğun bakımda olduğunu söylediler. Gittiğimizde çoktan ölmüştü. Sarıldığımda daha sıcaktı bedeni. Sanki uyuyor gibiydi. Herkes çelişkili ifade veriyor. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Doğru olan neyse o çıksın istiyorum" diye konuştu.

"MURAT'IN ALKOL DIŞINDA BAŞKA ŞEYLER İÇTİĞİNDEN EMİNİM"

Tuncer'in arkadaşların Rabia Su ise, "Murat, Cansın'ın çocukluk arkadaşıydı. Oturup alkol içmişler. Murat, pavyonda çalışan bir kadın getirmiş. Murat, 'Bu kadın sizin yengeniz' demiş. Cansın da, 'Benim yengem evde senin çocuklarının annesi olan kadın' demiş. O sırada Murat da Cansın'ın kafasında içki şişesi kırmış. Ardından da koluna 2 tane bıçak saplamış. Sonrasında Murat, Cansın'ı barışmak için aramış. Cansın gidince laf tartışması yaşanıyor. Tartışma arasında Murat, Cansın'ı kasık bölgesinden bıçaklamış. Atar damara geldiği için arkadaşım kan kaybından öldü. Durumu çok kötüydü. Gülerek gitti, hepimizi de güldürürdü. Aralarında da daha önce hiç husumet olmadı. Çocukluk arkadaşlarıydı. Murat'ın alkol dışında başka şeyler içtiğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşını 'Ben buna yenge demem' sözü üzerine bıçaklayarak öldürmüş
Kaynak: İHA
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Ankara, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını 'Zaten evlisin, ben buna yenge demem' sözü yüzünden öldürmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Cansın Tuncer cinayetinde yeni detay: Çocukluk arkadaşını "Zaten evlisin, ben buna yenge demem" sözü yüzünden öldürmüş - Son Dakika
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