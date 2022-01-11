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Arkadaşının boğazını kesen sanığa "canavarca hisle öldürmeye teşebbüsten" dava - Son Dakika

Arkadaşının boğazını kesen sanığa "canavarca hisle öldürmeye teşebbüsten" dava

11.01.2022 12:31
Arkadaşının boğazını kesen sanığa "canavarca hisle öldürmeye teşebbüsten" dava

Başkentte ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşı Hasan K'nin arkasından saldırarak boğazından yaralayan Kadir Ç'nin, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Başkentte ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşı Hasan K'nin arkasından saldırarak boğazından yaralayan Kadir Ç'nin, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 13 Nisan 2020'de buluşan ikili bir süre sonra araçla Çankaya ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Burada ihtiyacını gidermek için araçtan inen Hasan K'ye saldıran Kadir Ç, arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı.

Olay yerinden kaçan Kadir Ç, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Hasan K, sanık ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, kendisine bu şekilde saldırmasına anlam veremediğini söyledi.

Savunmasız olduğu bir anda Kadir Ç'nin saldırısına maruz kaldığını, boğazına aldığı ilk bıçak darbesinin ardından kaçmaya başladığını anlatan Hasan K, "Boğazımı kesmesi üzerine Kadir Ç'nin elinden kurtularak kaçmaya başladım. Beni kovalamaya başladı ancak sarhoş olması nedeniyle iki kez düştü. Saklandığım için beni aramaya başladı, bulamayınca olay yerinden araçla uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

Telefonla ulaştığı sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldüğünü aktaran Hasan K, zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı

Sanık Kadir Ç. ise olaydan bir gün önce Hasan K. ile aynı evde kaldıklarını, bu süre zarfından aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtti.

Olay günü araçla gittikleri ormanlık alanda alkol aldıklarını, ilerleyen saatlerde Hasan K'den, daha önce borç verdiği 1000 lirayı istediğini öne süren Kadir Ç, bunun üzerine arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan K'nin bıçak çektiğini, kendisini korumak için araçtan aldığı bıçakla karşılık verdiği arkadaşını boğazından yaraladığını anlatan Kadir Ç, "Kendisini hastaneye götürmek istedim ancak kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonumun şarjının bitmesi nedeniyle Hasan K'yi arayamadım." savunmasını yaptı.

Olay yerinden ayrıldığını ve sonrasında polislerce yakalandığını belirten Kadir Ç, kendi rızasıyla suç aleti olan bıçağı ekiplere teslim ettiğini kaydetti.

"Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etti"

Müşteki Hasan K'ye ait adli tıp raporundaki, "yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, basit tıbbi müdahale ile iyileşemez durumda olduğu" tespiti aktarılan iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kadir. Ç'nin, elverişli silahla boğaz kısmında tek darbeyle hayati tehlikeye sebebiyet verecek şekilde yaraladıktan sonra Hasan K'yi olay yerinde bırakarak aracıyla ayrılması, telefonla kolluk veya sağlık görevlilerine haber vermemesi, yakalanana kadar hiçbir pişmanlık ve tedirginlik duymadan ikametinde kalması bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylem 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturmaktadır. Ancak şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek sebepsiz yere boğazını kestiğinin kabulü ile 'canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede Kadir. Ç'nin 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan olaydan sonra tedavi altına alınan Hasan K'nin çekilen fotoğrafı, dava dosyasının delileri arasında yer aldı.

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Cumhuriyet, Çankaya, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arkadaşının boğazını kesen sanığa 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüsten' dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşının boğazını kesen sanığa "canavarca hisle öldürmeye teşebbüsten" dava - Son Dakika
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