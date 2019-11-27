Son Dakika Haberleri: Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa savcı müebbet istedi
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Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa savcı müebbet istedi

6 saat önce

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazını keserek öldüren sanık için cumhuriyet savcısı müebbet hapis cezası talep etti.

Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa savcı müebbet istedi, System.String[]

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazını keserek öldüren sanık için cumhuriyet savcısı müebbet hapis cezası talep etti.


2018 yılı Ocak ayında Tophane Yamaçları olarak bilinen bölgede akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (58) önce bıçaklayan Yılmaz K. (50), ardından boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz K., KOAH hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek, "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi.


Mahkeme savcısı, mütalaasında sanığın akli dengesinin yerinde olduğu, alkolün de etkisiyle maktulü yaralayıp boğazını keserek kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapis cezası talep edip, iyi hal uygulanmasını istemedi.


Mütalaanın ardından sanık, "Olay sırasında Celil Tükenmez çok alkollüydü. Bıçağı da vardı, beni vuracaktı. Bunun verilecek kararımda göz önünde bulundurulmasını istiyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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