Görüşte, 13 Nisan 2020'de buluşan ikilinin bir süre sonra araçla İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği, Kadir Ç'nin burada ihtiyacını gidermek için araçtan inen Hasan K'yi boğazından bıçakladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arkadaşının boğazını keserek yaralayan sanığın 15 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.