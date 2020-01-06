Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam kazada öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam kazada öldü - Son Dakika

Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam kazada öldü

6 saat önce

Adana'da bir kişinin vefat eden arkadaşının cenazesinden dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca görüntüledi.

Adana'da bir kişinin vefat eden arkadaşının cenazesinden dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca görüntüledi.

Merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu İncirlik Kavşağında İbrahim Eyi (79), belediye otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil çarptı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Eyi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın, Eyi'nin vefat eden bir arkadaşının kent merkezindeki cenaze törenine katıldıktan sonra evine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze, otopsi işleminin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kürkçüler Mezarlığına götürüldü.

Otomobil sürücüsü kadının gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam kazada öldü

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu
Kasım Süleymani'nin cenazesi Tahran meydanında gezdirildi General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani: "Trump, cahilliğin bir sembolü ve siyonistlerin elinde oyuncak Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti

Son Dakika Haberleri
17:27 SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ - Son Dakika
17:27 İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:27 Kar topu oynayıp, poşetle karda kaydılar - Son Dakika
17:26 ARNAVUTKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
17:26 CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]