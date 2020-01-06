Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü - Son Dakika

Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü

6 saat önce

Adana'da arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü, System.String[]

Adana'da arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi K.'nin (28) kullandığı otomobil, arkadaşının cenazesinden dönen ve toplu taşıma aracından inip yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Eyi'ye (79) çarptı.


Kazayı gören diğer sürücülerin ise araçlarını durdurup yaşlı adama yardım etmek veya sağlık görevlilerine haber vermek yerine yanından geçip gitmesi dikkat çekti.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eyi'ye çarpan sürücü ise kazanın şokuyla ancak 50 metre ileride durabildi. Kadın sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eyi'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
16:07 Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Son Dakika Haber
16:06 Bakırköy'de aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi - Son Dakika Haber
16:06 Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:06 İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı - Son Dakika Haber
16:05 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika Haber
16:02 Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Son Dakika Haber
15:57 Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının cenazesinden dönen yaşlı adamın feci ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]