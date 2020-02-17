Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı - Son Dakika

Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf arkadaşının sırt çantasından 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edilen lise öğrencisi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf arkadaşının sırt çantasından 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edilen lise öğrencisi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Konaklı Mahallesi'ndeki Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 11/a sınıfında meydana geldi. İddiaya göre teneffüse çıkan Iran uyruklu N. W. S. A. sınıfına geldiğinde masanın altında bulunan sırt çantasındaki telefonunun olmadığı fark etti. Bunun üzerine N. W. S. A. durumu öğretmenine bildirdi. Öğretmenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde hırsızlık şüphelisinin N. W. S. A. sınıf arkadaşı E. A. isimli erkek öğrenci (18) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine gözaltına alınan E. A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı
İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]