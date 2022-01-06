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Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu! - Son Dakika

Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!

06.01.2022 00:20
Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!

Muğla'nın Milas ilçesinde 48 yaşındaki kadın, arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi. Bir süre sonra ahıra giren arkadaşı, kadının cansız bedenini yerde kanlar içinde buldu.

Milas'ın Menteşe Mahallesi'nde Zafer Meral (48), arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi. Bir süre sonra ahıra giren ve Meral'i yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.

VÜCUDUNDA YARA İZLERİNE RASTLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kolunda ve vücudunda yara ile darp izleri görülen Meral'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Meral'in cenazesi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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112 Acil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu! - Son Dakika
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