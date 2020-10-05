Arkadaşının doğum günü partisine katıldı - Son Dakika

Arkadaşının doğum günü partisine katıldı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı'nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Arkadaşının doğum günü partisine katıldı, System.String[]

& ;Yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin yapacağı ve başrolünü annesi Türkan Şoray'a vereceği bir proje hazırlığı olduğu yönünde çıkan dedikoduların asılsız olduğunu belirten Ünal, "Annem televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" dedi. Şoray'ın torun istediğini dile getiren Ünal, "Tabii ki de bunlar işin esprisi" dedi.& ;

Arkadaşının doğum günü partisine katıldı

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 00:59

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arkadaşının doğum günü partisine katıldı - Son Dakika Magazin

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