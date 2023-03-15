Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti

15.03.2023 13:59

Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti Kendisine ait ehliyet ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyen arkadaşını yaşadığı tartışma sonrası silahla vurarak öldürdü Rize'de kendisine ait ehliyet ile araç...

Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti

Kendisine ait ehliyet ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyen arkadaşını yaşadığı tartışma sonrası silahla vurarak öldürdü

RİZE - Rize'de kendisine ait ehliyet ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyen arkadaşını yaşadığı tartışma sonrası silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay dün Pazar ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan bir süre önce memleketi Rize'ye gelen Eray Karadeniz (35), arkadaşı Suat K.'un ehliyeti ile araç kiralayarak ve kiralık olan araç ile defalarca trafik cezası yedi. Bunu öğrenen Suat K. arkadaşı ile bunu neden yaptığını belirterek tartıştı. Tartışmanın boyutunun büyümesi ile belinden çıkardığı silah ile ateş etmeye başlayan Suat K.'nin silahından çıkan 3 kurşun Eray Karadeniz'e isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa yerleştirilen Karadeniz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Suat K. savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyince olanlar oldu Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yiyince olanlar oldu Pınar Damar cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı Pınar Damar cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı Pınar Damar cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı Pınar Damar cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı

Karadeniz, Tragger, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Son dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum: Sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldu
13:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklı
13:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum: Sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldu
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklı
12:49 Sosyal medyada hızla paylaşılıyor! Bu canlının ne olduğunu kimse bilmiyor
12:41 Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki!
12:35 Survivor Asena kendini tutamadı, Fatih'in konuşması esnasında gülmeye başladı
12:12 Malatya'da sağanak sele dönüştü! Depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı
12:12 Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 14:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Arkadaşının ehliyeti ile araç kiralayarak defalarca trafik cezası yedi, çıkan tartışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement