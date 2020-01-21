Arkadaşının elinde patlayan av tüfeğiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşının elinde patlayan av tüfeğiyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatan çocukların silahla oyunu acı bitti.

Arkadaşının elinde patlayan av tüfeğiyle hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatan çocukların silahla oyunu acı bitti. 13 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Başdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hayvan otlatan iki çocuk ailelerinden habersiz olarak yanlarında götürdükleri av tüfeğiyle oynarken silah A.G'nin (15) elinde ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalarla 13 yaşındaki S.B. ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, A.G. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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