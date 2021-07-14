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Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika

Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:17
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü Yündün'ün 13 yaşındayken 29 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve istismar olayıyla ilgili 10 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü Yündün'ün 13 yaşındayken 29 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve istismar olayıyla ilgili 10 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Yündün (21) dün gece saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.'nin evine geldi. Bugün öğlen saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yündün'ün ölümü şüpheli bulundu. Yündün'ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş. gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ İNCELEMESİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Evde olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Yüngün'ün cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Yüngün'ün kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 YAŞINDA DEFALARCA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Öte yandan, Öykü Yündün'ün ölümünün ardından, çocukluğu sırasında yaşadığı dram ortaya çıktı. 2013 yılında, Öykü Yündün'ün okulda arkadaşlarına istismara uğradığını söylemesi üzerine, durumu öğrenen annesinin suç duyurusunda bulunduğu ve 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay tarihinde 29 kişi, hem 'çocuğa cinsel istismar' girmek hem de 'şantaj' suçlarından gözaltına alındı. Sanıkların 19'u emniyetten serbest bırakılırken, 10 şahıs Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.'ye 12 yıl 6 ay, İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O.'nun da aralarında bulunduğu sanıklara 3-9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

(Murat Kanber/İHA)

Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı - Son Dakika


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