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Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış - Son Dakika

Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:57

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü Yündün'ün 13 yaşındayken 29 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve istismar olayıyla ilgili 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Öykü Yündün (21) dün gece saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.'nin evine geldi. Bugün öğlen saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KIZIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yündün'ün ölümü şüpheli bulundu. Yündün'ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş. gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE NETLEŞECEK

Evde olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Yüngün'ün cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Yüngün'ün kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 YAŞINDA DEFALARCA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Öte yandan, Öykü Yündün'ün ölümünün ardından, çocukluğu sırasında yaşadığı dram ortaya çıktı. 2013 yılında, Öykü Yündün'ün okulda arkadaşlarına istismara uğradığını söylemesi üzerine, durumu öğrenen annesinin suç duyurusunda bulunduğu ve 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay tarihinde 29 kişi, hem 'çocuğa cinsel istismar' girmek hem de 'şantaj' suçlarından gözaltına alındı. Sanıkların 19'u emniyetten serbest bırakılırken, 10 şahıs Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan 2014 yılında görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan U.N.K. ve A.E.T.'ye 12 yıl 6 ay, İ.K., E.D., S.A. ve Ş.T., U.A., C.B, F.V.B., C.O.'nun da aralarında bulunduğu sanıklara 3-9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış

Münir Karaloğlu, 112 Acil, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış - Son Dakika


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