Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu - Son Dakika
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Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu

05.04.2023 15:38
Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu

Samsun'da bir kişi, arkadaşının evinde intihar etti. Sevgilisinin balkonunda asılı halde bulunan adamın hayatını kaybettiği öğrenilirken, erkek arkadaşını o halde gören kadının feryadına koşan ev sahibi, ipte asılı olan adamı indirip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı N.A.'nın evinde misafir olarak kalan Fatih Çavuş (38), evde bulunan kız arkadaşı B.G. tarafından balkonda asılı halde bulundu.

FERYADINA EV SAHİBİ KOŞTU

Genç kadının feryatları üzerine balkona gelen ev sahibi N.A., ipi kesip Fatih Çavuş'u asılı olduğu yerden indirdi ve 112'yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Çavuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşının evinin balkonunda ölü halde bulundu
Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Samsun, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşının evinde intihar etti! Balkonda asılı halde bulundu - Son Dakika
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