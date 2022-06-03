Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı - Son Dakika
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Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı

03.06.2022 23:23
Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı

İzmit'te, misafirliğe gittiği evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği öne sürülen Olcay Ersoy'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olcay Ersoy'un intihar ettiğini söyleyen arkadaşı F.T., kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği olay 11 Temmuz 2021 günü İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay Ersoy, F.T. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy'un intihar ettiğini söyledi.

İFADELERİNİN ALINMASINININ ARDINDAN SERBEST KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy'u hastaneye götürdü. Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI"

Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy'un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi. Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. dün gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı - Son Dakika

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