ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

26.04.2022 16:51

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evinde toplandıkları okul arkadaşı C.E.D.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaşamını yitiren lise öğrencisi Mehmet Arda Hür (15), İncirliova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evinde toplandıkları okul arkadaşı C.E.D.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaşamını yitiren lise öğrencisi Mehmet Arda Hür (15), İncirliova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan Hür'ün 4 arkadaşından C.E.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer 3'ü ise polisteki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 1547 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, iddiaya göre dersleri boş olduğu için C.E.D.'nin evine gitti. Evde sohbet etmeye başlayan 5 arkadaş, bir süre sonra odadan aldıkları av tüfeği ile oynamaya başladı. C.E.D.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı. Saçmalar karşısında duran Mehmet Arda Hür'ün başına isabet etti. Hür, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları ise panik içinde dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün öldüğünü belirledi. C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

AİLENİN TEK ÇOCUĞU

İncirliova'da gıda toptancılığı yapan Oktay ve Havva Hür'ün tek çocukları olan Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Adnan Menderes Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Mehmet Arda Hür'ün cenazesi Çarşı Camii'ne getirildi. Tabutun başında bekleyen baba Oktay Hür, taziyeleri gözyaşı içinde kabul etti. Hür'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan namazının ardından Efeler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Hür'ün ailesini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı. Gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.E.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞININ KAZARA VURDUĞU LİSELİ ARDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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