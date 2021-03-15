Arkadaşının kestiği dal kafasına düştü, hayatını kaybetti - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, budama yapan arkadaşının kestiği dal kafasına düşen emekli bahçıvan Hüseyin Kavdır (66) hayatını kaybetti. Olayın ardından Osman Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bahçıvan olarak çalışan emekli Hüseyin Kaydır, arkadaşı Osman Ç. ile otelin bahçesindeki okaliptüs ağaçlarını budamaya başladı. Budama sırasında Osman Ç.'nin kestiği dal, Hüseyin Kaydır'ın başına düştü. Başına aldığı darbe ile Kaydır ağır yaralandı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaydır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri birlikte budama yapan Osman Ç'yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerinin çalışmasının ardından Kaydır'ın cesedi Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.