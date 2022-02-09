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ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ - Son Dakika

ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ

09.02.2022 11:47

ADANA'da, arkadaşı Yağmur B.'nin (24) eşi Özkan B.'yi (35) çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Ogün Koca tutuklandı.

ADANA'da, arkadaşı Yağmur B.'nin (24) eşi Özkan B.'yi (35) çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Ogün Koca tutuklandı. Koca'nın, ifadesinde Eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim dediği öğrenildi.

Olay, pazartesi günü, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanın merdiven boşluğunda meydana geldi. İddiaya göre Özkan B., lazer epilasyon merkezine giden eşi Yağmur B.'yi takip etti. Merkezin bulunduğu binaya giren Yağmur B.'nin arkasından gelen Özkan B., eşi ile aynı anda içeri giren uzman çavuş Ogün Koca ile tartıştı. Ogün Koca, tabancasıyla Özkan B.'ye ateş etti. Kasığından vurulan Özkan B., kanlar içinde yerde kaldı, Koca da olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkan B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özkan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Polis ekipleri de kaçan Ogün Koca'yı Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Koca'nın, emniyetteki ifadesinde, tabancayla yaraladığı Özkan B.'nin eşi Yağmur B. ile arkadaş olduğunu belirterek, Olay günü, eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ
ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ
ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ

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lazer epilasyon, Çukurova, Çavuş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARKADAŞININ KOCASINI VURDU, 'BİZİ YAN YANA GÖRÜNCE YANLIŞ ANLADI' DEDİ - Son Dakika
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