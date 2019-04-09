Son Dakika Haberleri: Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

1 saat önce

ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı, System.String[]
ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı. 

ABD'de bir grup motosiklet tutkunu, toplu halde otobanda seyrederken, bir motosiklet sürücüsü aracın ön tekerini kaldırarak yolda tek tek üzerinde ilerlemeye başladı. Bu tehlikeli sürüşü emniyet şeridinde seyir halindeyken merak içinde izleyerek ilerleyen bir başka sürücü ise, yine emniyet şeridinde park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücünün kaskı çıktı ve sürücü hızla yere düştü. Arkadan gelen diğer motosikletleri fark eden sürücü kendini demir bariyerlerin yanına doğru attığı anda bir motosiklet sürücüsü de yerdeki motosikletlere çarparak kaza yaptı.

Motosiklet sürücülerinin hafif yaralı olarak kurtulduğu kaza, gruptaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:30 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Motosiklet, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]