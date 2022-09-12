ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

12.09.2022 03:26
ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

ADANA'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

ADANA'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey U., içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Zorbey U., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zorbey U., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zorbey U.'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Mehmet Kartal, Toros Dağları, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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