Arkadaşının ölüm haberini 24 yıldır cüzdanında saklıyor - Son Dakika
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Arkadaşının ölüm haberini 24 yıldır cüzdanında saklıyor

22.11.2022 10:16

Kahramanmaraş'ta Osman Büyükçapar, 1998 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye gazetesinin Kahramanmaraş'taki muhasebecisi Gazi Aydın'ın gazetede çıkan haberini 24 yıldır cüzdanında saklıyor.

Kahramanmaraş'ta Osman Büyükçapar, 1998 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye gazetesinin Kahramanmaraş'taki muhasebecisi Gazi Aydın'ın gazetede çıkan haberini 24 yıldır cüzdanında saklıyor.

Kahramanmaraş'ta 1985 yılında bir matbaa işine girerek çalışmaya başlayan Osman Büyükçapar (55), meslektaşları arasında dönemin Türkiye gazetesinin Kahramanmaraş'taki muhasebecisi Gazi Aydın ile tanıştı. Farklı zamanlarda buluşan ikili, birlikte bolca vakit geçiriyordu.

Aydın, 1998 yılında Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne çok üzülen Büyükçapar, o dönem Türkiye gazetesinde çıkan ölüm haberinin gazete kupürünü cüzdanında saklıyor. Cüzdanından çıkartıp arada bir anılarını tazelediğini belirterek arkadaşını çok sevdiğini ifade eden Büyükçapar, "Ben 1985 yılında bir matbaa işinde çalışmaya başladım. Gazi Aydın rahmetli bizim de muhasebecimizdi. O gündür severim. Kahramanmaraş'ta sevilen sayılan bir kişiydi. 1998 yılında ise Türkiye gazetesinin muhasebecisiydi; geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. O günden günümüze Türkiye gazetesinde çıkan ölüm haberinin kupürünü cüzdanımda saklıyorum. Gazete haberini sakladığım için Gazi Aydın'ın yakınları ise memnun oluyorlar. Ölene kadar saklayacağım. Sağ olsun yüzü güleç bir insandı ve beraber yemek yiyip gezerdik, Allah rahmet eylesin" dedi.

2 Nisan 1998 yılında Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nda meydan gelen kazada, Gazi Aydın idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Mehmet Bozkurt yönetimindeki kamyonet ile çarpışmıştı. Kazada Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Bozkurt ise yaralanmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Arkadaşının ölüm haberini 24 yıldır cüzdanında saklıyor - Son Dakika

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