Arkadaşının omzuna çıkıp, iş makinesinde asılı bayrağı düzeltti - Son Dakika

Çocukların bayrağı düzelttiği anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından satın alındıktan sonra, Cumhuriyet Meydanı 'nda sergilenen iş makinesinin üzerine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçe bölümünün içinde toplandı. Oyun oynamayı bırakıp, birbirlerinin omzuna çıkan çocuklar, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:12

Kaynak: DHA

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