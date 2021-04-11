Arkadaşının otomobilini 'Lavaboya gidiyorum' diyerek gasp etti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 'Lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasp eden şüpheli yakalandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B., S.D., Ç.Ç. ve R.D. isimli şahıslar bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. F.B., sohbet sırasında arkadaşı S.D'nin aracının anahtarını aldı. Arkadaşlarının yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan F.B., S.D'nin aracını alarak hızla olay yerinden kaçtı. Aracının gasp edildiğini gören S.D. hemen durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonrasında şehir polis kameralarına takılan otomobil yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken, F.B. gözaltına alındı. F.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - DÜZCE